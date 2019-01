Explosion in Lagerhalle des Kampfmittelräumdienstes in Münster CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Münster. Nach einer Explosion in einer Lagerhalle des Kampfmittelräumdienstes in Münster ist die Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem großen Löscheinsatz ausgerückt.