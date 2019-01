Fußgänger finden erhängten Hund in Bielefeld – Ermittlungen gegen Besitzer CC-Editor öffnen

Fußgänger haben in Bielefeld einen erhängten Hund erfunden. Die Polizei ermittelt gegen den Besitzer. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Spaziergänger haben in der Nacht zu Montag in Bielefeld einen erhängten Hund an einem Baum gefunden. Die Polizei ermittelt gegen den Besitzer und sucht nach weiteren Zeugen.