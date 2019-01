Tödliches Ehedrama in Dülmen: Mutmaßliche Täterin und Opfer demenzkrank CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Dülmen. Nach einem tödlichen Ehedrama in Dülmen am ersten Weihnachtstag ist die tatverdächtige 86-jährige Ehefrau in eine forensische Klinik verlegt worden