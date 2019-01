Rheine. Ein Mann betritt eine Pizzeria in Rheine, nähert sich zwei Kunden und sticht unvermittelt mit einem Messer auf sie ein. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest. Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zeigen die Attacke.

Der Angriff geschah in der Nacht zu Samstag vor Silvester in einer Pizzeria in Rheines Innenstadt. Nachdem der Täter von seinen beiden Opfern abgelassen hatte, einem 26- und einem 51-jährigem Mann, floh er in die nebenan liegende Gaststätte.

Dort versuchte der Mann ebenfalls auf einen Gast einzustechen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Münster in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Dem 24-jährigen Opfer gelang es jedoch, sich zu wehren. Die beiden in der Pizzeria verletzten Männer kamen ins Krankenhaus, schwebten laut der Mitteilung aber nicht in Lebensgefahr.



2,5 Promille Alkohol im Blut

"Es geht ihnen inzwischen wieder relativ gut", sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unserer Redaktion. Zeugen der ersten Attacke hatten den Angreifer in die Gaststätte verfolgt und ihn festgehalten, bis die Polizei eintraf. Der Beschuldigte, ein 31-jähriger Mann aus Rheine, wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Er habe zur Tatzeit unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden, hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft. Bei der Blutprobe sei ein Alkoholspiegel von 2,5 Promille gemessen worden, so Botzenhard. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen dreifachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung.

Psychische Erkrankung?

Warum der Mann auf seine drei Opfer einstach, ist bislang völlig unklar. "In seiner Vernehmung gab der Beschuldigte an, sich nicht an den Vorfall erinnern zu können. Wenn die Vorwürfe so zutreffen sollten, täte es ihm sehr leid", erklärte der Leiter der Mordkommission Ulrich Bux. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der Tatverdächtige psychisch erkrankt sei. Nun müsse geklärt werden, ob die mögliche Erkrankung für die Tat relevant ist.

Die Polizei überprüft, ob es bereits vor dem ersten Angriff in der Pizzeria andere Lokale oder Treffpunkte gab, wo der Beschuldigte für Ärger sorgte. Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv gibt es nicht. "Dass der Mann in einer Gaststätte einen Hitlergruß gezeigt haben soll, scheint ein Gerücht zu sein", sagte Oberstaatsanwalt Botzenhardt unserer Redaktion. Bei den ersten beiden Opfern handele es sich um deutsche Staatsbürger.