Rheine. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hat die Polizei die 13-Jährige aus Rheine gefunden, die seit dem 15. Dezember vermisst worden war.

Am Donnerstag hatte die Polizei ein Foto von der Jugendlichen veröffentlicht und auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft. Sie galt seit dem 15. Dezember als vermisst. Mit Erfolg: Nach einem Hinweis fand die Polizei die 13-Jährige am Freitag in Rheine wohlbehalten auf.