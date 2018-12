"Voice of Germany" live in Münster, Oldenburg und Lemgo CC-Editor öffnen

Sieger Samuel Rösch ist auch bei der Live-Tournee von „The Voice of Germany“ dabei. Sie macht in Münster, Oldenburg und Lemgo Station. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Münster/Oldenburg/Lemgo. Die achte Staffel von „The Voice of Germany” endete am 16. Dezember 2018. Jetzt kommen die vier besten und zwei mit einer Wildcard ausgestatteten Teilnehmer der Casting-Show auf Tour. Am Donnerstag, 3. Januar, sind sie in Münster, am Freitag, 4. Januar, in Oldenburg und am Samstag, 5. Januar, in Lemgo.