21-Jähriger fällt in Minden beim Pinkeln in die Weser

Polizisten halfen dem Mann aus dem Wasser. Symbolfoto: dpa

Minden. Weil er beim Wasser lassen offenbar zu nah an der Ufermauer stand, ist ein 21-Jähriger in der Nacht zu Heiligabend an der Schlagde in die Weser gefallen. Passiert ist dem alkoholisierten 21-Jährigen nicht viel.