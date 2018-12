Blues, Weltmusik und orientalisches: Wenn die sieben Bandmitglieder von „Boogaloo“ die Bühne betreten, kann sich das Publikum auf einen energiegeladenen Genre-Mix gefasst machen. Foto: Boogaloo Band

Stemwede-Wehdem. Zum Jahresabschluss gibt es mit dem „Best of Life House Jam“ ein Festival der heimischen Musikszene mit zahlreichen Bands. Bei freiem Eintritt sind am Donnerstag, 27. Dezember, dabei: „Papa Beat“, „Rossimen“, „Bluesmen Group“, „Dice“, „Boogaloo“, „Pete and the Painkillers“ und „The Travelling Stone“. Beginn ist um 19 Uhr.