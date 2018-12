Großbrand in Münster – Wieder Brandstiftung in Maikotten-Gastwirtschaft CC-Editor öffnen

Ein Großfeuer hat in der Nacht zum 4. Advent die frühere Ausflugsgaststätte Maikotten in Münster-Mauritz völlig zerstört. Foto: Etzkorn

Münster. Ein Großfeuer hat in der Nacht zum 4. Advent die frühere Ausflugsgaststätte Maikotten in Münster-Mauritz völlig zerstört. Die Feuerwehr war sieben Stunden mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bereits Mitte 2017 brannte es in der Traditionswirtschaft, damals wie auch jetzt gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.