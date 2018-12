Münster. Am 25. Dezember 1943 fand die erste Show von „Holiday on Ice“ in Toledo im US-Bundesstaat Ohio statt. Fast genau 75 Jahre später kommt sie nach Münster. Von Freitag, 28. Dezember, bis Dienstag, 1. Januar wird in der Halle Münsterland die neue Show „Atlantis“ gezeigt.

Die Weihnachtsferien in den USA, die so genannte „Holiday Season“, gaben der Show ihren Namen. Sie gastiert seit einigen Jahren traditionell in den Weihnachtsferien in Münster.

Wie die Protagonisten der neuen Show sich auf dem Eis zu bewegen haben, das entstammt dem kreativen Hirn von Robin Cousins. Der ehemalige Europa- und Weltmeister sowie Olympiasieger im Eiskunstlauf ist der Creative Director und Choreograph von „Atlantis“. „Die Legende von Atlantis birgt einen unglaublichen Ideen-Fundus für alle entscheidenden Aspekte einer mitreißenden Live-Show auf Eis: Dramaturgie, Choreographie, Kostüme, Szenerie und Musik“, beschreibt er die Show auf der Internetseite www.holidayonice.com.

Die überwiegende Anzahl der Künstler im Ensemble von „Holiday on Ice“ stammt aus den USA und Russland. Sie trainierten bei Olympiasiegern und sammelten Erfahrungen in anderen Eis-Shows. Unter ihnen ist auch das Ehepaar Taisia Bondarenko und Tim Tang. Sie tanzt moderne, klassische und volkstümliche Tänze; er tourte mit der Show „Dralion“ vom Cirque Du Soleil und zeigte dort Hoop-Diving, akrobatischen Löwentanz sowie Tricks mit Springseilen und Bambusstöcken. Bei „Holiday on Ice“ sind sie als Luftakrobaten an Seilen dabei und halten damit die Zuschauer in Atem. Die beiden haben ihre Nummer schon auf mehreren internationalen Festivals gezeigt.

Die Luftakrobatik, der technisch hochwertige Eiskunstlauf, fantasievolle Kostüme und überraschende Effekte machen „Atlantis“ aus. Anhand der Legende um die mystische, versunkene Stadt haben die zahlreichen Akteure eine Show auf dem Eis kreiert, die trotz der gefrorenen Materie auch im Wasser spielen soll, wie Robin Cousins in einer Pressemitteilung zitiert wird. „Diese Produktion erreicht ein ganz neues Showlevel. Mit modernster Licht-und Installationstechnik kreieren wir eine Über- und Unterwasserwelt und schaffen ein 360-Grad-Erlebnis für die Zuschauer.“

Die Macher von „Holiday on Ice“ lassen sich also zum Jubiläum nicht lumpen. Deswegen wird ihre Show wohl auch nicht untergehen – so wie es in der Legende um Atlantis erzählt wird.

Holiday on Ice, Halle Münsterland, Münster, Fr., 28. 12., bis Di., 1. 1., Eintritt: 31,90 bis 76,90 Euro, Tickets und Infos unter www.deinticket.de und https://holidayonice.com.

