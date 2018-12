Bielefeld. Das Unternehmen "Superfly" muss die Eröffnung des Trampolinparks in Bielefeld erneut verschieben. Erst im kommenden Sommer soll es so weit sein, hoffen die Verantwortlichen.

Ursprünglich wollte Superfly den Trampolinpark im Sportland Dornberg bereits Ende 2017/Anfang 2018 eröffnen. Dieser Termin verschob sich auf die zweite Hälfte des Jahres 2018. Und obwohl Marketingdirektor Matthias Bender da noch voller Hoffnung war, dass der Park bis Ende das Jahres öffnen könnte, muss das Unternehmen die Vorfreude erneut dämpfen. Auf der Facebookseite des Bielefelder Trampolinparks verkündeten die Betreiber jetzt, dass sich die Eröffnung erneut verzögert.

Wird der Trampolinpark im Sommer eröffnet?

„Es müssen noch einige bauliche Maßnahmen an der Halle vorgenommen werde, auf die wir keinen Einfluss haben“, heißt es da. Man stehe in den Startlöchern und warte nur noch auf das finale Go. „Wir hoffen, dass wir im kommenden Sommer eröffnen können.“

Superfly investiert rund zwei Millionen Euro in den Bau des Trampolinparks. Auf den rund 3000 Quadratmetern sollen verschiedene Attraktionen aufgebaut werden. Neben einer großen Trampolinlandschaft sollen ein Trapez, Flying-Dunk Stations sowie ein sogenannter Airtrack installiert werden. Außerdem soll ein Ninja Parcours entstehen. Zu Beginn hatte eine laut dem Marketingdirektor „nicht sehr glückliche“ Zusammenarbeit mit der Bielefelder Baubehörde zu Verzögerungen geführt.

In Deutschland betreibt Superfly bereits Trampolinparks in Aachen, Dortmund, Dresden, Duisburg, Hannover und Wiesbaden. Neben Bielefeld sollen auch in Leipzig, München und Budapest Parks entstehen.