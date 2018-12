dpa/epd Essen. Das Bistum Essen wirbt mit einer ungewöhnlichen Video-Botschaft und einer Stewardess für seine rund 1000 Weihnachtsgottesdienste - für alle, die über die Weihnachtstage nicht verreisen.

Die Stewardess lädt dabei die Daheimgebliebenen wie bei einer Ansage im Flugzeug zur Teilnahme ein: „Unsere Gottesdienstdauer ist mit circa 65 Minuten vorausberechnet.“ Danach erläutert sie die wichtigsten Regeln im Weihnachtsgottesdienst: So geht es neben dem Ablauf von Sitzen, Knien und Singen auch um Schwimmwesten gegen eine Tränenflut bei „Stille Nacht, Heilige Nacht“.

Und im Falle eines plötzlichen Weihraucheinsatzes? Dann fallen in den Seitenbänken automatisch Sauerstoffmasken von der Kirchendecke, heißt es. „Ruhig im Takt der Orgelmelodie weiteratmen“, empfiehlt die Stewardess.

Die Social-Media-Redakteure Simon Wiggen und Jens Albers des Bistums drehten mit einer Schauspielerin. „Wir wollen die Leute auf eine humorvolle Art und Weise einladen, in den Gottesdienst zu kommen“, erklärte Wiggen. Das Geburtstagskind freue sich über jeden, der zur Feier komme, begründete das Bistum seine augenzwinkernde Einladung.





Erst vor Kurzem machte eine Kirchengemeinde in Essen Schlagzeilen, weil sie auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen während der Weihnachtsgottesdienste pochte. Die Gottesdienste können nur mir einer kostenlosen Eintrittskarte besucht werden. Grund seien Sicherheitsbestimmungen, nach denen niemand im Gottesdienst stehen dürfe, sagte Christiane Imhof, die stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums der Gemeinde in Essen-Haarzopf, am Montag. Anlass für die Regelung seien „unschöne Diskussionen“ im vergangenen Jahr am Eingang gewesen, als zu viele Menschen in die Kirche wollten. „Es entstand eine erhebliche Missstimmung am Heiligabend.“