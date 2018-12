Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Antisemitismus-Beauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat zu mehr Wachsamkeit gegenüber Judenfeindlichkeit und antisemitischer Hetze aufgerufen. Es sei „dringend geboten, den Tätern ihre Grenzen aufzuzeigen“, sagte die FDP-Politikerin dieser Redaktion.

Angesichts der zunehmenden Anfeindungen gegen Juden hat Nordrhein-Westfalens erste Antisemitismus-Beauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger mehr gesellschaftliche Achtsamkeit angemahnt. In einem Gespräch mit dieser Redaktion sagte die FDP-Politikerin, es sei „dringend geboten, den Tätern ihre Grenzen aufzuzeigen“. Unabhängig von der Frage, ob ein Übergriff strafrechtlich relevant sei, „dürfen wir niemandem Antisemitismus durchgehen lassen“.

Ein Großteil der jüdischen Bevölkerung in der EU hat laut einer Studie das Gefühl, dass der Antisemitismus in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hat. 63 Prozent der Befragten aus zwölf Ländern gaben in der Erhebung der EU-Agentur für Grundrechte an, dass sich der Antisemitismus deutlich verstärkt habe.

Fließende Grenze zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus

Zu den Hauptursachen der steigenden Judenfeindlichkeit zählt Leutheusser-Schnarrenberger den rechten Populismus in Deutschland und Europa. Dazu gehört aus ihrer Sicht der Einzug der AfD in den Bundestag. „Was lange tabu war, scheint inzwischen gebrochen“, sagte Leutheusser-Schnarrenberger, „wenn die AfD etwa herumfabuliert über die Zeit des Nationalsozialismus, die nach ihren Worten nur ein ‚Vogelschiss‘ in der deutschen Geschichte sei.“ Solche Redebeiträge lieferten jenen Menschen „Wasser auf die Mühlen, die Israel-Kritik und Antisemitismus vermengen“.

Judenfeindlichkeit hat es laut Leutheusser-Schnarrenberger zumindest in latenter Form in der Bundesrepublik immer gegeben. Zuletzt sei Antisemitismus „wieder sichtbar geworden“, sagte sie. Gerade Jüngere fühlten sich häufig angefeindet. Es sei „unerträglich, wenn drei von vier der befragten Juden aus Angst auf ihre Kippa verzichten“.

Tätergruppen über das rechte Lager hinaus

Leutheusser-Schnarrenberger verortet die Tätergruppen nicht nur am rechten Rand. Sie forderte, Zuwanderern aus arabischen Ländern klarzumachen, „welche Werte in unserer Gesellschaft gelten“. Dazu gehöre, dass Antisemitismus nicht geduldet werde und das Existenzrecht Israels nicht infrage stehe, sagte die ehemalige Bundesjustizministerin. „Es gibt einige, die mit anderen Vorstellungen nach Deutschland gekommen sind.“

Überfällig findet sie ein bundesweites Meldesystem für antisemitische Vorfälle an Schulen und an anderen Orten. Häufig gebe es auf Schulhöfen üble Provokationen und Pöbeleien. „Wir sollten das Meldesystem jetzt auch in NRW verankern“, sagte die FDP-Politikerin. „Gedenktage und ritualisierte Grundsatzdebatten sind für mich als Antisemitismus-Beauftragte nicht die Hauptaufgabe, dazu gibt es bereits sehr viel Gutes.“

Anzeige Anzeige

Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft

Der Grünen-Politiker Volker Beck sieht Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Problem. „Es gibt rechten, linken, muslimischen und christlichen Antisemitismus und Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft“, sagte er dieser Redaktion. Schule allein werde es aber nicht richten. „Frau Leutheusser-Schnarrenberger sollte mit Kirchen, Moscheegemeinden, Gewerkschaften die Zusammenarbeit für konkrete Aufklärungskampagnen aufnehmen“, sagte der Lehrbeauftragte am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Uni Bochum. „Die Geschichte des antisemitischen Vorurteils muss neben den antisemitischen Verbrechen der Deutschen erzählt werden.“

Die Landesregierung hat Leutheusser-Schnarrenberger im November zur Antisemitismus-Beauftragten berufen. Sie wird dem Landtag jährlich einen Bericht vorlegen. Die FDP-Politikerin setzt sich seit jeher gegen jede Form von Menschenrechtsverletzung ein. Gegen Antisemitismus gemeinsam mit religiösen Organisationen, mit jüdischen Gemeinschaften, mit der früheren Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, oder mit dem Publizisten Michel Friedman, sagte sie. „Als Verteidigerin von Menschen- und Freiheitsrechten habe ich da eine ganz klare Haltung.“