Seit 25 Jahren arbeitet Bärbel Spilker als Vergolderin. In dem Job geht sie voll auf. Foto: Nadine Grunewald

Preußisch Oldendorf. Fahrstühle, Kirchturmspitzen, antike Bilderrahmen oder ganze Treppenhäuser: Die Liste der Dinge, die die einzige Vergoldermeisterin in der gesamten Region mit feinstem Blattgold verziert, ist lang. Auch nach 25 Jahren ist Bärbel Spilker noch von dem Edelmetall fasziniert. Für ihre Werkstatt in Preußisch Oldendorf gilt: Hier ist alles Gold, was glänzt.