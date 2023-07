Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall 16 Personen in Unfallserie auf Sommerrodelbahn verwickelt Von dpa | 01.07.2023, 10:15 Uhr

Auf einer Sommerrodelbahn im österreichischen Bundesland Tirol ist es zu einer Serie von Auffahrunfällen mit 16 Beteiligten und mehreren Verletzten gekommen - darunter eine Frau aus Bochum. Wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete, fuhr am Vortag eine Frau auf der Rodelbahn in Lienz mit sehr langsamer Geschwindigkeit talwärts. Hinter ihr sei es daraufhin zu den Unfällen gekommen.