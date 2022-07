ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Dortmund 16-Jähriger mit Machete unter der Bekleidung unterwegs Von dpa | 28.07.2022, 15:41 Uhr

Ein 16-Jähriger ist in Dortmund mit einer Machete unter seiner Bekleidung im Hauptbahnhof unterwegs gewesen. Bundespolizisten kontrollierten den Jugendlichen, der im Anblick der Beamten plötzlich kehrt gemacht habe, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Bei seiner Befragung am Mittwoch durch die Beamten habe er eingeräumt, eine Machete unter seiner Bekleidung zu tragen.