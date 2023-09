Gewalttat 16-Jähriger mit Messer verletzt: Tatverdächtiger flüchtig Von dpa | 25.09.2023, 12:01 Uhr | Update vor 2 Std. Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit einem Messerstich ist am Samstagabend in Bielefeld ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Bielefelder Staatsanwaltschaft soll ihm bei einer Auseinandersetzung unter jungen Menschen in einem Park ein junger Tatverdächtiger aus der Gruppe heraus ein Messer in die Brust gerammt haben. Es werde weiter nach dem flüchtigen Tatverdächtigen gefahndet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Dem 18-Jährigen wird laut Polizeimitteilung gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.