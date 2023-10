Dortmund 16-Jähriger mit Machete attackiert und schwer verletzt Von dpa | 06.10.2023, 11:59 Uhr | Update vor 40 Min. Krankenhaus Foto: Lukas Barth/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer Auseinandersetzung in Dortmund soll ein 16-Jähriger mit einer Machete und einer Holzlatte angegriffen und schwer verletzt worden sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Jugendliche am späten Donnerstagabend mit einer Gruppe in einen Streit geraten. Nach Zeugenangaben attackierten die Täter den 16-Jährigen im Verlauf der Auseinandersetzung zunächst mit einer Holzlatte und später mit einer Machete. Anschließend seien die Unbekannten geflüchtet. Der verletzte Jugendliche kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.