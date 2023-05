Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Soest 16-Jähriger fährt betrunken zwei Autos zu Schrott Von dpa | 01.05.2023, 13:19 Uhr

Ein betrunkener 16-Jähriger hat in Lippetal mit dem Auto eines Freundes einen Unfall gebaut. Der Jugendliche habe in der Nacht zu Montag in einer Kurve wahrscheinlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verloren, gab die Polizei bekannt. Er sei zuerst mit einem geparkten Wagen kollidiert und dann auf einem Privatgrundstück gegen einen Container geprallt. Dabei zog er sich nach den Angaben der Polizei leichte Verletzungen am Kopf zu. Ein Atemalkoholtest bei dem 16-Jährigen wies demgemäß „auf deutlichen Alkoholkonsum“ hin. Beide Autos waren überdies nicht mehr fahrbereit.