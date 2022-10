Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Minden-Lübbecke 16-Jährige klauen Auto und flüchten vor Polizei Von dpa | 18.10.2022, 13:24 Uhr

Zwei 16-Jährige haben sich in Ostwestfalen mit einem gestohlenen Auto eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die beiden Schüler hätten am Montag in einem Autohaus in Minden einen Wagen entdeckt, in dem die Schlüssel steckten. Sie stiegen ein und fuhren los.