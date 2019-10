Osnabrück. Parookaville 2020: Auch nächstes Jahr findet wieder das Musikfestival Parookaville in Weeze (Nordrhein-Westfalen) statt. Hier gibt es Infos zum Termin, den Tickets und zur Anreise.

210.000 Besucher, mehr als 300 DJs und zehn Bühnen: So lautet das Fazit des Festivals Parookaville im Jahr 2019. Besucher konnten sich unter anderem über Auftritte von The Chainsmokers, Felix Jaehn und Afrojack freuen. Auch dieses Jahr wird in Weeze das Festival ausgetragen.





Parookaville 2020: Der Termin steht

Parookavile findet von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Juli 2020 statt.

Wo findet das Parookaville 2020 statt?

Das Festival Parookaville 2020 findet auf dem Eventgelände am Flughafen in Weeze (Nordrhein-Westfalen)

statt.

Parookaville 2020: Das Line-up

Das Line-up steht noch nicht fest. Der Veranstalter hat angekündigt, in den nächsten Monaten die Künstler bekannt zu geben.

Parookaville 2020: Wo gibt es Tickets?

Wer Tickets für das Parookaville 2020 kaufen möchte, kann dies online auf der Homepage der Festivals tun. Pro Person können vier Ticketpakete bestellt werden. Mehr Informationen zu Tickets und den Ticketpreisen gibt es hier.

Parookaville 2020: Anreise mit Auto, Zug und Flugzeug

Wer mit dem Auto zum Parookaville 2020 anreist, erreicht das Festivalgelände über die Autobahn 57. Das Parookaville 2020 hat einen eigenen Bahnhof. Mit dem Niers-Express von Düsseldorf nach Kleve RE10 erreicht man Weeze. Wer mit dem Flugzeug anreisen will, kann einen Flug direkt zum Flughafen Weeze (bei Ryanair gelistet als Düsseldorf-Niederrhein) oder zu den Flughäfen Düsseldorf (etwa 80 Kilometer entfernt), Köln-Bonn (etwa 110 kilometer) oder Eindhoven (Niederlande, etwa 60 Kilometer) buchen.

Parookaville 2020: Parken

Wer mit dem Auto anreist, braucht pro Fahrzeug ein Parkticket. Besucher können zwischen unterschiedlichen Parktickets wählen. Die Parktickets können im Onlineshop gekauft werden.