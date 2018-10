Bielefeld. Vor einem Jahr hat das Einkaufscenter Loom in der Bielefelder Innenstadt eröffnet. Wie ist das Center bei den Kunden angekommen und haben sich die Befürchtungen der Kaufleute, das Loom könne ihnen die Kunden abziehen, bewahrheitet? Eine Bilanz.

Rund 135 Millionen Euro investierte das Unternehmen ECE in das Einkaufscenter, das an der Stelle entstanden ist, wo zuvor Galeria Kaufhof und die City Passage standen: mitten in der Bielefelder Innenstadt. 2015 ist mit dem Abriss der Einkaufspassage begonnen worden, am 26. Oktober 2017 feierte das Loom seine Eröffnung. Die Anstrengungen scheinen sich gelohnt zu haben. „Im ersten Jahr kamen rund zwölf Millionen Besucher“, sagt Centermanager Michael Latz. „Das sind im Schnitt 37.000 am Tag.“

Auch Besucher aus Osnabrück

Bei der Planung war ECE von einem theoretischen Einzugsgebiet von rund 1,45 Millionen Einwohnern ausgegangen. Die Erfahrung und eine Analyse des Unternehmens hatten gezeigt, dass der Konsument bereit sei, einen Anfahrtsweg von 45 Minuten und länger in Kauf zu nehmen, wenn das Angebot gut ist. Neben Bielefeldern kämen gerade auch an Brückentagen regelmäßig Menschen aus Gütersloh, Herford, Paderborn, dem Kreis Lippe und Osnabrück ins Loom. Grund dafür seien vor allem auch die Ankermieter Primark, Toys'r'us, Pull and Bear, Bershka und Intersport Vosswinkel, erklärt Latz. Auch der Rewe im Untergeschoss trage einen Teil zum Erfolg bei. Mit dem Supermarkt habe man eine Lücke in Sachen Lebensmittelversorgung in der Bielefelder Innenstadt schließen können.

Fünf Leerstände

110 Geschäfte gibt es im Loom, 20 Prozent davon entfallen auf die Gastronomie. Seit der Eröffnung sind allerdings auch schon fünf Läden ausgezogen: Bei einem Handyladen und Amazing Jewelry liegt der Grund laut Latz in Deutschland-Insolvenzen der Unternehmen. Und auch die Schließung der drei Gastronomieeinheiten lässt den Centermanager nicht nervös werden. „Das ist nicht schön und auch nicht glücklich. Aber in der Branche spricht man von fünf bis zehn Prozent der Mieter, die im ersten Jahr wechseln.“ Schließlich müssten auch die Ladenbetreiber erst herausfinden, ob ihr Angebot am jeweiligen Standort funktioniert. Zwar stehen die fünf Geschäfte noch leer, doch die Nachfrage nach Ladenflächen im Loom und in Bielefeld allgemein sei weiterhin hoch. „Derzeit führen wir Gespräche mit Interessenten“, sagt Latz, der sich zu möglichen Nachfolgern nicht weiter äußern möchte, um Gerüchte wie vor der Centereröffnung zu vermeiden. (Weiterlesen: So sieht es im neuen Shoppingcenter „Loom“ in Bielefeld aus)

Befürchtungen der Einzelhändler zerstreut

So blickt der Centermanager trotz der derzeitigen Leerstände positiv auf das erste Jahr des Loom zurück, das ihm zufolge zu den umsatzstärksten Objekten im Portfolio des Unternehmens ECE gehört. Auch der Bielefelder Einzelhandel, der in der Vergangenheit befürchtet hatte, das Shoppingcenter könnte ihm die Kunden abspenstig machen und zu Leerständen im Rest der Innenstadt führen, ist mit der Entwicklung zufrieden. „Das Loom hat sich in Bielefeld etabliert und eher noch zu einer Frequenzsteigerung in der Innenstadt geführt“, sagt Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Ostwestfalen-Lippe. Zudem habe sich der Baukörper toll in die Häuserfassade eingefügt.

Geburtstagsaktionen

Das Loom will seinen Geburtstag eine Woche lang mit besonderen Aktionen feiern. Neben einem Geschenkeregen erwarten die Besucher geschenkte Einkäufe, Sofortgewinne und Livemusik. Es gibt ein Kinderprogramm, und Sportgruppen treten im Einkaufscenter auf.

Derweil planen die Verantwortlichen bereits besondere Aktionen für das kommende Jahr. Während erneut ein Casting der UFA Film & TV Produktion im Loom durchgeführt werden soll, sollen erstmals auch Live-Modenschauen dort stattfinden.