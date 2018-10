Düsseldorf/Frankfurt. Der Soziologe Aladin El-Mafaalani behauptet, der Wandel zu einer offenen Gesellschaft gelinge in Deutschland so gut wie nie zuvor. Die Kinder der sogenannten Gastarbeiter von früher säßen heute mit am Tisch.

Aladin El-Mafaalani strahlt vor Freude, als ihm jemand das Buch von Deniz Yücel auf den Tisch legt. „Cool!“ Er schlägt es auf, tags zuvor erst habe man sich kennengelernt. In Anlehnung an Titel und Texte aus dem türkischen Gefängnis hat ihm der „Welt“-Journalist eine kleine Widmung hinterlassen: „Lieber Aladin, hier sind wir auch nicht zum Spaß.“

Nicht zum Spaß? Buchmesse in Frankfurt, der Soziologe El-Mafaalani wirbt für sein Werk „Das Integrationsparadox“. Er habe „das Gute-Laune-Buch des Jahres“ abgeliefert, sagt der Moderator am Stand des Magazins „Der Spiegel“. Das Etikett gefällt El-Mafaalani, er teilt es auf Twitter.

Es ist einer seiner größeren Auftritte an diesem Tag in Frankfurt. Zu der Veranstaltung sind zwanzig, dreißig Menschen gekommen, sie sitzen auf kleinen Hockern. Manche scheinen noch nicht genau zu wissen, was sie von den Schilderungen auf dem Podium halten sollen. El-Mafaalani behauptet: „Integration gelingt in Deutschland so gut wie nie zuvor.“

Das große Missverständnis

Ist das so? Ein deutscher Fußballer tritt aus der Nationalmannschaft zurück, weil er sich rassistisch angefeindet fühlt. Im Bundestag stellt die reaktionäre AfD die größte oppositionelle Fraktion. In Nordrhein-Westfalen warnt die Staatssekretärin für Integration, Serap Güler, vor einer feindseligeren Stimmung gegenüber Menschen mit ausländischen Wurzeln.

Abteilungsleiter im Integrationsministerium: Aladin El-Mafaalani. Widerspricht seine Chefin in Düsseldorf nicht gerade seiner These in Frankfurt? Im Gegenteil, aus seiner Sicht ist es nur logisch, was gerade vor sich geht.

„Wir müssen erst einmal verstehen, was das überhaupt heißt, Einwanderungsland zu sein“, sagt der parteilose Soziologe im Gespräch, „Gegner und Befürworter.“ Es gebe da ein großes Missverständnis: „die Idee der konfliktfreien Gesellschaft“.

Diagnose: Wachstumsschmerz

Wenn Integration gelingt, erklärt El-Mafaalani, dann werde eine Gesellschaft weder homogener noch harmonischer. Die Kinder der sogenannten Gastarbeiter von früher säßen heute mit am Tisch. Deutschland sei „in einer Phase des Zusammenwachsens“, schreibt der Autor. Diagnose: Wachstumsschmerz.

Gehört der Islam zu Deutschland? Sogar in dieser „seltsamen Frage“ sieht El-Mafaalani einen Fortschritt. „Vor zwanzig Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, sie überhaupt zu stellen“, sagt der Sohn syrischer Einwanderer. Nun über sie zu streiten, sei „ein Resultat der gesellschaftlichen Öffnung“.

El-Mafaalani, vor vierzig Jahren im Ruhrgebiet geboren, hat sich lange als Araber gefühlt. Er ist Fan von Borussia Dortmund, die Nationalmannschaft habe er abgelehnt. Unter Punks wie ihm sei das „eine mehrheitsfähige Meinung“ gewesen, sagt er und lacht. Mit Mitte zwanzig änderte sich sein Zugehörigkeitsgefühl. Da habe er zum ersten Mal gesagt, er sei Deutscher. „Mein Vater war richtig sauer.“

„Man muss die Konflikte leben“

Häufig lasten auf Menschen mit Migrationshintergrund, oder: mit „internationaler Geschichte“, von Haus aus zwei Erwartungen. Zum einen verlangen die Eltern Loyalität. „Meine haben gehofft, dass ich so werde wie sie“, erzählt El-Mafaalani. „Gleichzeitig sollte ich in Deutschland erfolgreich sein.“ Aus den Erfahrungen in seiner Familie sagt der Wissenschaftler: „Man muss die Konflikte leben.“

Die Mehrheit der Menschen hat große Lust auf die offene Gesellschaft, glaubt El-Mafaalani. Das habe gerade erst die Demonstration #unteilbar in Berlin gezeigt, bei der Hunderttausende auf die Straße gegangen sind. „Es geht bergauf mit Deutschland.“

Aladin El-Mafaalani: „Das Integrationsparadox – Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt“.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2018, 240 Seiten, 15,– Euro