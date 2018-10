Der Kampfmittelräumdienst überprüft am Freitag, 2. November, ob es sich bei dem verdächtigen Gegenstand tatsächlich um einen Blindgänger handelt. Symbolfoto: dpa

Münster. In der Nähe der Uniklinik in Münster liegt möglicherweise ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Am Freitag, 2. November, legt der Kampfmittelräumdienst den verdächtigen Gegenstand frei. Zwei Kliniken, ein Altenheim und eine Flüchtlingsunterkunft müssen dafür evakuiert, zehn Buslinien umgeleitet werden.