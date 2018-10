Wadersloh. Nachdem Unbekannte einen 28 Kilogramm schweren Fuß einer Warnbake von einer Brücke der B58 bei Wadersloh (Kreis Warendorf) geworfen haben, ermittelt jetzt eine Mordkommission. Der Betonfuß war auf die Frontscheibe eines Autos geprallt.

Eine Woche ist es inzwischen her, dass Unbekannte den 28 Kilogramm schweren Betonfuß von der Brücke der B58 warfen. Da die Staatsanwaltschaft Münster von einem versuchten Tötungsdelikt ausgeht, wurde eine Mordkommission gebildet. Die Ermittler sicherten in den vergangenen Tagen zahlreiche Spuren am Tatort. Das teilen die Staatsanwaltschaft Münster, die Polizei Warendorf und die Polizei Münster in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

"Wir sind uns sicher, dass uns die am Tatort gesicherten Spuren zu den bislang noch unbekannten Tätern führen werden", wird der Leiter der Mordkommission Kriminalhauptkommissar Thomas Götze zitiert. "Diese Spuren werden derzeit beim Landeskriminalamt in Düsseldorf untersucht und ausgewertet." Zusätzlich geht die Mordkommission Zeugenhinweisen nach.

Betonfuß auf Frontscheibe geknallt

Gegen 20.44 Uhr warfen Unbekannte am Mittwoch, 10. Oktober, den Betonfuß von der Brücke. Dieser prallte auf die Frontscheibe eines Kleinwagens, der zu der Zeit auf der Distedder Straße in Richtung Wadersloh unterwegs war. Der Fuß der Bake blieb nach dem Aufprall auf der Frontscheibe des Autos liegen und durchschlug die Windschutzscheibe nicht. Der 55-jährige Fahrer kam von der Fahrbahn ab und erst im angrenzenden Feld zum Stillstand. Er erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.

Erste Ermittlungen der Mordkommission hatten ergeben, dass sich zur Tatzeit eine Gruppe von mindestens zwei Personen auf der Brücke aufhielt. Sie waren möglicherweise mit einem Fahrzeug unterwegs. Die Polizei sucht nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0251/2750 zu melden.