Mettingen. Bei einem Unfall in Mettingen ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer aus Ibbenbüren gestorben.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 59-jährige Mann mit seinem Motorrad die Osnabrücker Straße in Mettingen und kollidierte im Bereich der Goldhügelstraße mit einem Rehwild. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Unfallstelle war bis 21.50 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt.

In einer ersten Meldung hatte die Polizei Ibbenbüren als Unfallort genannt, diese Angabe aber später korrigiert.