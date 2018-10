Münster. An Gruppen wie New Kids on the Block, Take That, Backstreet Boys oder One Direction erinnert die Musical-Show „Boybands forever”, die am Samstag, 20. Oktober, in der Halle Münsterland in Münster gastiert. Regisseur und Autor führte der Moderator und Comedian Thomas Herrmanns.

Entweder man liebte oder man hasste sie – dazwischen gab es kaum etwas. Horden von kreischenden und in Ohnmacht fallenden Mädchen schmachteten Bands wie New Kids on the Block, Take That, Backstreet Boys, East 17, Caught in the Act, Boyzone, The Wanted, N’Sync oder One Direction an. Solange die Musik gefällig war und die Jungs gut aussahen, war eigentlich egal, wer da auf der Bühne stand. Und so wurden auch die Boybands in einer Art und Weise zusammengestellt, dass für jeden Typ etwas dabei war. Die Show „Boybands forever“ macht es genauso.

Josh Randall verkörpert „Sunshine John“, den Schwiegersohn-Typ, der fast der Wichtigste in jeder Gruppe ist. Christopher Haul gibt den „Fitboy Rik“, der eine wilde Mischung aus zwei Komponenten darstellt: Ein Herz aus Gold und ein Körper aus Stahl. Robbie Culley macht den „Sweetheart Sascha“, der Boy der Band, der fast zu zu jung, zu hübsch und zu süß ist. Das Babyface eben. David Lei Brandt spielt „Bad Boy Lucian“, den Gefährlichen, der in dem blitzsauberen Image der Boybands den Rock’n’Roll verkörpert. Und schließlich ist da noch der „Fünfte“. Er ist das Mitglied der Band, an das sich niemand so richtig erinnern konnte, und wird von Hector Mitchell-Turner verkörpert.

Um die Typen und die Songs der Bands adäquat auf die Bühne zu bringen, konnten Hochkaräter für die Show verpflichtet werden. Marvin A. Smith hat als Choreograf für Weltstars wie Michael Jackson, En Vogue, Donna Summer oder Anastacia gearbeitet und in Deutschland durch seine Arbeit mit Helene Fischer auf sich aufmerksam gemacht. Die musikalische Leitung hat Christoph Papendieck inne. Er ist musikalischer Direktor im Kreativteam von Helene Fischer, Produzent, Songwriter und Keyboarder für Tom Jones.

Bei der Show führt ein Moderator durch den Abend, der das Pop-Universum der Boybands erklärt und Fundstücke wie komische Kostüme zeigt. Thomas Hermanns sagt, dass das Wichtigste an Buch und Regie von „Boybands Forever“ die Songs sind. „Leider werden diese ja manchmal belächelt, weil man nur an die oft wirklich albernen Kostüme denkt und alles andere, das irgendwie immer ein bisschen merkwürdig wirkte. Aber die Lieder sind super.“ Bei der Produktion sei viel Wert darauf gelegt worden, die Qualität der Boyband-Songs nach vorne stellen und zum Strahlen zu bringen, wie Herrmanns sagt. „Es sind großartige Popsongs, die nicht ohne Grund Welthits geworden sind.“

Am 7. November ist die Show in Hannover und am 15. November in Bremen.

Boybands forever, Halle Münsterland, Münster, Sa., 20. 10., 20 Uhr, Eintritt: 39,90 bis 79,90 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

