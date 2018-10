Das Oktoberfest in Münster findet von Freitag, 28. September 2018, bis Samstag, 13. Oktober 2018, am Albersloher Weg statt. Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Das Oktoberfest in Münster hat am Freitag, 28. September 2018, begonnen und endet am Samstag, 13. Oktober 2018. Hier gibt es Infos zum Programm und den Tickets.