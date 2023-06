Waldbrand Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz 1500 Quadratmeter Waldfläche in Bonn-Beuel in Brand Von dpa | 12.06.2023, 09:04 Uhr

Am Sonntag haben rund 1500 Quadratmeter Unterholz und Waldfläche bei Niederholtorf im Bonner Stadtteil Beuel gebrannt. Die Besatzung eines vorbeifliegenden Flugzeugs des Flugplatzes Bonn/Hangelar hatte am Nachmittag eine Rauchentwicklung in dem Waldgebiet entdeckt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.