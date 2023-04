Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Löscharbeiten 150.000 Euro Sachschaden nach Kellerbrand in Büren Von dpa | 10.04.2023, 08:45 Uhr

Bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Büren (Kreis Paderborn) ist ein Sachschaden von mindestens 150.000 Euro entstanden. Aus bislang ungeklärten Gründen drang am Sonntagabend schwarzer Rauch aus dem Heizungskeller in das Haus, wie die Polizei in der Nacht zum Ostermontag mitteilte. Das Wohnhaus sei nach dem Brand unbewohnbar und wurde zunächst beschlagnahmt, sagte ein Sprecher. Beide Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen und kümmerten sich selbstständig um eine Unterbringung. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Details zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Paderborn dauerten an.