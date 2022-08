ARCHIV - Kirmesbesucher gehen auf der Libori-Kirmes in Paderborn an Buden vorbei. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild FOTO: Andreas Dunker up-down up-down Brauchtum 1,5 Millionen Besucher bei Libori in Ostwestfalen Von dpa | 01.08.2022, 16:39 Uhr

1,5 Millionen Besucher haben das neuntägige Liborifest in Paderborn in diesem Jahr besucht. Das teilte die Stadt am Montag im Rahmen einer Bilanz-Pressekonferenz mit. „Ich bin äußerst dankbar für dieses sichere und friedliche Liborifest, das ohne große Vorkommnisse stattgefunden hat“, sagte Paderborns Bürgermeister Michael Dreier im Rathaus.