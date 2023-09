PSA-Einheit 15 Jahre Schutz für deutsche Diplomaten Von dpa | 06.09.2023, 18:39 Uhr | Update vor 1 Std. Bundespolizei Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wenn deutsche Diplomaten in Krisengebieten arbeiten, weichen die Personenschützer der PSA-Einheit der Bundespolizei nicht von ihrer Seite. In Sicherheitsfragen ist ihr Rat vor Ort gefragt. Doch darüber, ob eine Botschaft dicht gemacht wird, wird in Berlin entschieden.