Polizei ermittelt 15-jähriger Kölner wegen versuchten Totschlags in U-Haft Von dpa | 19.05.2023, 15:17 Uhr

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist in Köln in Untersuchungshaft gekommen, weil er mit einem Messer einen 18-Jährigen schwer und einen 17-Jährigen leicht verletzt haben soll. Ihm werde versuchter Totschlag vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Auseinandersetzung spielte sich am Dienstagabend am Rande eines Parks ab.