Mit bis zu 140 Stundenkilometern hat ein 15-Jähriger sich in Langenfeld (Kreis Mettmann) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, war der Junge im Auto unterwegs und sollte für eine Verkehrskontrolle anhalten. Er reagierte am frühen Dienstagmorgen jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei, sondern drückte stattdessen aufs Gas - und überschritt die zulässigen 50 Stundenkilometer um ein Vielfaches.