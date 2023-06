Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle 15-Jährige stürzt aus fünftem Stock: Schwer verletzt Von dpa | 12.06.2023, 16:53 Uhr

Ein 15-jähriges Mädchen ist in Essen von einem Balkon im fünften Stock eines Wohnhauses in die Tiefe gestürzt. Das Mädchen habe überlebt und sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie habe Glück im Unglück gehabt, da sie offensichtlich auf einem Rasenstück aufgekommen sei. Zu den Hintergründen des Sturzes gab es zunächst keine Informationen. Ihm lägen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor, sagte der Sprecher. Über den Fall hatte zuerst die „WAZ“ berichtet.