Texel. Beim Versuch, seinen zehnjährigen Sohn zu retten, ist ein 50 Jahre alter aus dem Kreis Steinfurt vor der niederländischen Ferieninsel Texel ertrunken.

Das anscheinend im Wasser in Not geratene Kind überlebte, wie ein Sprecher der örtlichen Sicherheitsbehörde am späten Samstagabend mitteilte. Die Mutter habe das Drama nur hilflos vom Strand aus mit ansehen können.

Nothelfer hätten Samstagnachmittag vergeblich versucht, den aus dem Wasser geborgenen Vater zu reanimieren, berichtete die niederländische Nachrichtrenagentur ANP. Der genaue Hergang des Unfalls werde untersucht, hieß es bei der Polizei. Wie das Kind gerettet wurde, war nicht bekannt.