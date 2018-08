Kinderkarussell brennt auf Kirmes in Lengerich MEC öffnen

Auf einer Kirmes in Lengerich im Kreis Steinfurt ist in der Nacht zum Samstag ein Kinderkarussell in Brand geraten. Foto: NWM-tv

Lengerich. Auf einer Kirmes in Lengerich im Kreis Steinfurt ist in der Nacht zum Samstag ein Kinderkarussell in Brand geraten.