Autos rasen in Herford in Garage und Vorgarten CC-Editor öffnen

In Herford raste ein Auto in eine frei stehende Garage, durchbrach das Garagentor, eine Wand, zwei massive Pfeiler und kam an der Hauswand zum Stehen. Der zweite Wagen rutschte durch den Vorgarten, überfuhr einen Zaun und blieb vor der Außentreppe des Hauses stehen. Foto: Feuerwehr Herford/dpa

Herford. Zwei Autos sind in Herford in die Garage und den Vorgarten eines Hauses gerast und haben erheblichen Sachschaden verursacht. Die Polizei teilte am Freitag auf dpa-Anfrage mit, dass wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens ermittelt werde.