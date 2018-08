Ein Renault brannte am frühen Donnerstagmorgen auf der A 43 bei Haltern am See aus. Der mutmaßliche Unfallfahrer legte sich in einen Pferdeanhänger schlafen. Foto: Polizei Münster

Haltern am See. In der Nacht zu Donnerstag ist auf der Autobahn 43 bei Haltern am See ein Auto ausgebrannt. Den mutmaßlichen Unfallfahrer erwartet ein umfangreiches Strafverfahren, da er sich während des Feuers in einen Pferdeanhänger schlafen gelegt hatte.