Münster. Dreieinhalb Monate nach der Amokfahrt von Münster ist ein 56-jähriger Mann aus den Niederlanden seinen schweren Verletzungen erlegen. Das bestätigte die Polizei. Der Mann aus Albergen ist das fünfte Todesopfer des Angriffs.

Der 56-Jährige starb am Sonntagmorgen in einem Krankenhaus. Zuerst hatten niederländische Medien über seinen Tod berichtet. Der Mann war bei der Amokfahrt in der Münsteraner Altstadt lebensgefährlich verletzt und seitdem intensivmedizinisch behandelt worden. Er hatte im künstlichen Koma gelegen.

Die Zahl der Toten nach der Amokfahrt stieg damit auf fünf, den Täter eingerechnet. Der als psychisch krank geltende Jens R. war am 7. April 2018 mit einem Kleinbus in die Altstadt von Münster gefahren und hatte sein Fahrzeug in eine Menschengruppe gelenkt. Nach der Fahrt hatte sich der Täter selbst erschossen.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass Jens R. in Suizidabsicht handelte. Die Ermittlungen wurden Anfang Juli offiziell eingestellt. (mit dpa)