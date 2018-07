Mann stirbt nach Sprung von Brücke in Dortmund-Ems-Kanal CC-Editor öffnen

Münster. Der Mann, der von einer Brücke in den Dortmund-Ems-Kanal sprang, ist am Wochenende in der Uni-Klinik Münster gestorben.