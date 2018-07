Münster. Am Donnerstagabend hat ein Polizist in Münster einen 34-jährigen niedergeschossen und schwer verletzt. Dieser hatte den Beamten zuvor mit zwei Messern bedroht.

Laut einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft soll sich der Vorfall gegen 19.50 Uhr ereignet haben. Bei einem Einsatz in einem Haus an der Hammer Straße im Stadtteil Schützenhof habe sich demnach der Mann mit zwei Messern den Beamten genähert, dabei soll er aggressiv aufgetreten sein. Trotz wiederholter Aufforderungen legte er die Messer nicht ab. Ein Polizeibeamter griff daher zur Schusswaffe und gab offenbar mehrere Schüsse ab. Damit verletzte er den 34-jährigen im Arm- und Bauchbereich. Der Mann kam daraufhin in zur Erstversorgung in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht.





Die weiteren Ermittlungen führt aus Neutralitätsgründen die Polizei Bielefeld gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Münster.