Osnabrück. Ein Video macht die Runde, es soll aus Coesfeld stammen. Der Clip zeigt die unappetitlichen Folgen des Starkregens auf ein Badezimmer. Es wird mit Abwasser übersprudelt, das aus den Abflüssen nach oben drückt. Wie lässt sich so etwas verhindern?

Abwasser quillt aus dem Bodenabfluss, es spudelt in der Badewanne und drängt aus der Toilette. Im Waschbecken bildet sich eine unangenehm-bräunliche Suppe. Diese Laienaufnahmen sollen aus Coesfeld stammen und am Mittwochabend aufgenommen worden sein. Die Facebookseite "Wetterjäger Deutschland" veröffentlichte sie.

Feuerwehr im Dauereinsatz

Das Unwetter, das am Abend über den Nordwesten Deutschlands hinweggefegt war, hatte in kurzer Zeit enorme Regenmengen auf die münsterländische Stadt niedergehen lassen. Wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäumen war die Feuerwehr im Dauereinsatz.

Das Badezimmer-Video wurde bereits mehr als 60.000 Mal angesehen. Der gezeigte Raum liegt höchstwahrscheinlich im Keller oder Souterrain eines Coesfelder Hauses – das dem Augenschein nach nicht über einen Rücklaufschutz gegen aufsteigendes Abwasser verfügt.

"Das Wasser sucht sich seinen Weg", erklärt Andreas Braun vom Referat Sanitärtechnik des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). Bei starken Regenmengen, die in kurzer Zeit niederprasseln, gerate die Kanalisation an ihre Grenzen. Sind die Kanäle voll, steige das Wasser weiter auf, bis etwa Gullydeckel hochgedrückt werden.



Befinden sich in Häusern Abwasseranschlüsse unterhalb der Straßenoberfläche, etwa in einem Badezimmer im Keller, drücke sich das aufgestaute Wasser dort die Abflüsse hinauf, erklärt der Sanitärexperte. So zeigt es auch das Video.

Kein Versicherungsschutz?

Verhindern lässt sich so eine unangenehme Überflutung durch Rückstauverschlüsse oder -klappen. Sie verschließen im Notfall die Abflüsse und halten so Abwasser aus den Wohnräumen fern.

Bei älteren Häusern lasse sich ein Rücklaufschutz in der Regel noch nachträglich nachrüsten, sagt Sanitärtechniker Braun. Die Kosten seien abhängig davon, wie aufwendig die Baumaßnahme sei. Generell müssen sie regelmäßig gewartet werden. Für Hauseigentümer könnte sich die Investition dennoch in jedem Fall lohnen: Für vermeidbare Rückstauschäden kämen Versicherungen oftmals nicht auf, heißt es beim ZVSHK.