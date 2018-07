Ein Mann springt im September 2016 von einer Brücke in den Dortmund-Ems-Kanal bei Münster. Anlässlich eines aktuellen Vorfalls weist die Polizei darauf hin, dass das verboten ist. Foto: Friso Gentsch/dpa

Münster. Am Dortmund-Ems-Kanal in Münster hat es in der Nacht zum Mittwoch einen größeren Tauchereinsatz gegeben. Zeugen der Polizei gemeldet, dass dort ein Mann von einer Brücke ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht sei.