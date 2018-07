Rohbau eines Studentenwohnheim in Paderborn in Flammen

In Paderborn ist am Donnerstagnachmittag ein Rohbau gegenüber der Universität in Brand geraten. Foto: Patrick Seeger/dpa

Paderborn. In Paderborn ist am Donnerstagnachmittag ein Rohbau gegenüber der Universität in Brand geraten. Im Internet kursieren Bilder, die eine beachtliche Rauchentwicklung zeigen.