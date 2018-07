Festival Juicy Beats am Wochenende in Dortmund

Einer der Höhepunkte des Juicy Beats Festivals in Dortmund ist Felix Brummer mit seiner Band Kraftklub. Foto: Matthias Becker

Dortmund. Viele Früchtchen und ein paar ausgereifte Früchte sprießen beim Festival Juicy Beats am Freitag, 27. Juli, und am Samstag, 28. Juli, am Westfalenpark in Dortmund. Im Klartext: Neben Bands wie Kraftklub, SXTN, 257er und Feine Sahne Fischfilet sind auch etliche Newcomer am Start.