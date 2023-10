Unna 14 Verletzte bei Brand in Geflüchtetenunterkunft Von dpa | 05.10.2023, 12:01 Uhr | Update vor 11 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Unna sind am Donnerstag 14 Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war das Feuer am frühen Morgen in einem Mehrfamilienhaus der Erstaufnahmeeinrichtung in Unna-Massen ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar und wird noch ermittelt.