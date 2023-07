Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kleve 14 Verletzte bei Brand in forensischer Station Von dpa | 07.07.2023, 05:03 Uhr

Bei einem Brand in einer forensischen Station der Klinik Bedburg-Hau im Kreis Kleve sind 14 Menschen verletzt worden. Acht Mitarbeiter des Klinikums und sechs Patienten hätten Verletzungen wegen des Rauchs am Donnerstagabend davongetragen, teilte die Feuerwehr mit. Sechs Angestellte wurden in Krankenhäuser gebracht.