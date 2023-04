Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Wuppertal 14 Jahre alter mutmaßlicher Intensivtäter verhaftet Von dpa | 21.04.2023, 13:36 Uhr

Die Polizei hat in Wuppertal einen 14 Jahre alten mutmaßlichen Intensivtäter verhaftet. Der Junge soll schon im strafunmündigen Alter von 13 Jahren mindestens acht Taten begangen haben, darunter Raub, Körperverletzung und eine Vergewaltigung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Nach seinem Geburtstag soll der dann strafmündige 14-Jährige weiter kriminell gewesen sein. Die Ermittler werfen ihm unter anderem die Beteiligung an einem Tankstellen-Überfall und drei Körperverletzungen vor.