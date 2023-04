Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unna 14-Jähriger zündet Böller - drei Jugendliche schwer verletzt Von dpa | 04.04.2023, 12:26 Uhr

Drei Teenager sind in Unna durch einen explodierenden Böller schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, zündete nach ersten Erkenntnissen ein 14-Jähriger den Böller. Er und zwei 17-Jährige wurden nach der Explosion am Montagabend in umliegende Kliniken gebracht. Die Beamten stellten demnach Reste des Böllers und einen weiteren Feuerwerkskörper sicher. Zur Art des Böllers machte die Polizei keine Angaben.